شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لأوباما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى يوسف إبراهيم «أوباما» صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مباراة الفريق الودية أمام فريق 99 المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.
حيث خضع اللاعب لتدريبات بالركض حول الملعب وتدريبات بالكرة في إطار سعي الجهاز الفني لتجهيزه لمباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز.
وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق جلسة سريعة مع أوباما من أجل منحه بعض التعليمات لتنفيذها في التدريبات الخاصة به والاطمئنان عليه بشكل عام.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.
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