شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ودية للزمالك مع فريق الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض مباراة ودية مع فريق الشباب مواليد 99 بالنادي.

وجاء قرار خوض المباراة بدلا من المران اليوم حيث يخوض الفريق مباراة ودية من أجل تجهيز البدلاء وبعض العناصر الأساسية البعيدة عن المشاركة من أجل تجهيزهم في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل.

ويخوض الفريق الأول المباراة بتشكيل يضم محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود حمدي الونش ومحمود عبدالعزيز وحمزة المثلوثي وحاتم سكر في خط الدفاع وإسلام جابر وإمام عاشور وكريم بامبو وسيف جعفر ومصطفى فتحي في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم.

فيما شارك مع فريق الشباب محمود عبدالرحيم «جنش» في حراسة المرمى واحمد رضا، اسلام طارق، حمدي علاء، علاء يحيي في خط الدفاع وعمر ياسر، يحيي مفتاح، يوسف على، عبدالرحمن جمعه، مصطفى مدحت في خط الوسط وأحمد توبة في الهجوم.