شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج بطولة الجمباز للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت فعاليات بطولة الجمباز للجامعات والمعاهد العليا المصرية التي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والتي إستضافها نادي النادي (The Club) التابع لوزارة الشباب والرياضة بمدينة ٦ أكتوبر، بناءا على التعاون المشترك بين وزارتي التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة وتبادل الإستغلال والإنتفاع بالمنشآت الرياضية بين الوزارتين، وذلك بحضور الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور تامر العناني المدير التنفيذي لنادي النادي، وبهاء مختار، مدير البطولة والمنافسة باتحاد الجامعات، والدكتور أيمن الديب، نائب رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية، والدكتور هدايت أحمد حسانين أستاذ الجمباز بكلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان.

وشارك في البطولة ٨ جامعات هم جامعة القاهرة وجامعة حلوان وجامعة الإسكندرية وجامعة طنطا والأكاديمية العربية والجامعة الألمانية والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالاضافة إلى وزارة التعليم العالي، بإجمالي ٣٦ طالب وطالبة.

وفي مسابقة الجمباز الفني آنسات حصدت ردينه المصري من جامعة الإسكندرية المركز الاول في المتوازي، وفازت چومانه حسام الدين من جامعة الاسكندرية ايضا بالمركز الاول في عارضه التوازن، في حين توجت نورين عبدالمنعم من الأكاديمية العربية بالمركز الاول على مستوى الحركات الأرضية، وفازت سوزان عاطف من جامعة القاهرة بالمركز الاول في حصان القفز، وفي الفردي العام حصلت فرح أحمد من الأكاديمية العربية للعلوم على المركز الاول، اما على مستوى الفرق فجاء فريق جامعة حلوان والذي مثله كل من هدير إبراهيم فهمي ومنة الله عنبر ورنا أسامه في المركز الاول.

وفي منافسات الجمباز الفني رجال حصد عمر العربي من جامعة الإسكندرية المركز الاول في الحركات الأرضية، وتوج عبدالرحمن عبدالحليم من الجامعة الألمانية بالركز الاول في حصان الحلق، وفاز محمد ناجي من الأكاديمية العربية بالمركز الاول في الحلق، وحصل يوسف وائل من الأكاديمية العربية على المركز الاول في حصان القفز، وخطف زياد إبراهيم من جامعة الإسكندرية المركز الاول في المتوازي، كما فاز يحيي أحمد من الأكاديمية العربية بالمركز الاول في العقله، وفي الفردي العام جاء يحيي عصام من جامعة القاهرة في المركز الاول، في حين جاءت جامعة الإسكندرية في المركز الأول وجامعة حلوان في المركز الثاني وجامعة القاهرة في المركز الثالث على مستوى الفرق للرجال.