18 حالة.. عمر ربيع ياسين يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا داخل صفوف منتخب الشباب

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، نجل المدير الفني لمنتخب الشباب ربيع ياسين، عن سر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في صفوف المنتخب، بينهم والده.

وكتب عمر ياسين تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قال فيها: "الاتحاد التونسي ربنا يكرمه مقعد ٥ منتخبات في فندق واحد معسكر إقامة واحد و كل ٢ لاعيبة في غرفه واحده !!" .

وأضاف الإعلامي: "عدم اتباع الإجراءات الاحترازية في تونس طبيعي لازم تؤدي إلى كارثة ١٧ لاعبة إيجابي و المدير الفني".

وتابع في تغريدة أخرى: "سؤال مهم كل الناس و العالم عارف ان تونس فيها حالات كورونا كتير ليه لما مصر طلبت البطولة تتنقل ليها في مصر و الاتحاد الافريقي و اتحاد شمال افريقيا رفض وصمم علي تونس !!! حد بس يرد يقولي مين يشيل مسؤلية الولاد دي".

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد استقروا على إجراء منتخب الشباب مسحة جديدة خلال الساعات الجارية من أجل حسم الموقف بشكل تام ومخاطبة اتحاد شمال إفريقيا من أجل تأجيل المباراة .

ومن المقرر أن تحسم المسحة الطبية الجديدة لبعثة منتخب شباب مصر، موقف مواجهة ليبيا غدا في افتتاح بطولة شمال إفريقيا.

وفي وقت سابق، أعلن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن إصابة 18 لاعباً بصفوف منتخب مصر للشباب، المتواجد حالياً في تونس لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم، بفيروس كورونا المستجد.

وقال حسن، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على "راديو مصر" اليوم الإثنين: "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب فى البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات".

وأضاف "الصقر" أن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تعرض هو الآخر للإصابة بفيروس كورونا، قائلاً: "نتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري".

وأكد حسن أن اللاعبين المصابين سيخضعون للعزل الصحي فى تونس لمدة 14 يوماً، مناشداً الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم تخصيص طائرة لجلب اللاعبين من تونس.