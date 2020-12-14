مستند.. اتحاد الكرة يعلن رسمياً ملعب مباراة الأهلي وغزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة بملعب استاد "الأهلي WE السلام".

ويلعب الأهلي وغزل المحلة يوم الجمعة 18 ديسمبر ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بمخاطبة الأهلي وغزل المحلة، بأن المباراة سوف تقام بملعب استاد "الأهلي WE السلام" يوم الجمعة الساعة 7.30 مساء بدون حضور الجماهير.

وجاء القرار بعدما انتهت المهلة المحددة لنادي غزل المحلة بشأن الحصول على الموافقات الأمنية لإقامة المباراة بملعب استاد غزل المحلة.

وتقرر بناء على موافقة الناديين، تبديل مباراتي الأهلي وغزل المحلة في الدوري، لتكون مباراة الدور الأول هي مباراة الأهلي، ومباراة الدور الثاني هي مباراة غزل المحلة.

وكانت لجنة أمنية قد قامت بمعاينة ملعب استاد غزل المحلة في الساعات الماضية، ووافقت على البوابات الإليكترونية وبوابات الاستاد، لكن طالبت بزيادة عدد الكاميرات داخل الملعب.