اتحاد الكرة لمصراوي: نبحث مع وزير الرياضة كيفية إعادة منتخب الشباب من تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المؤقتة المنوطة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتحاد الكرة يبحث مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الطرق الممكنة لإعادة منتخب الشباب إلى مصر، بعد إصابة 17 لاعب بفيروس كورونا.

وكان المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للشباب قد أصدر بياناً وأكد مطالبة البعثة بالخضوع لمسحة طبية فورية للكشف عن فيروس كورونا في معمل أخر، وناشدت السفير المصري في تونس بالتدخل بعد إعلان وجود إصابة 17 لاعباً بالفيروس.

وقال جمال محمد علي في تصريحات خاصة لمصراوي: "نتواصل مع أشرف صبحي وزير الرياضة لبحث كيفية عودة بعثة منتخب الشباب من تونس".

وأضاف: "القوانين في تونس تنص على حجز المصابين بفيروس كورونا لمدة 14 يوما في العزل الصحي".

وأتم جمال محمد علي تصريحاته قائلاً: "نبحث أي حلول للعودة إلى مصر عن طريق طائرة خاصة أو أي حل أخر".

وكان عمر ربيع ياسين، قد كتب منذ دقائق وأعلن إصابة والده المدير الفني لمنتخب الشباب بفيروس كورونا بعد إيجابية المسحة التي خضع لها.

ويستعد منتخب الشاب لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر إقامتها في تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

الجدير بالذكر، أن منتخب الشباب يستعد لملاقاة ليبيا في افتتاح مشواره بالبطولة.