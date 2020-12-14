الخليج 365 يكشف كواليس معاينة ملعب غزل المحلة قبل لقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف مصدر مسؤول كواليس معاينة ملعب غزل المحلة من قبل لجنة أمنية وفنية وذلك لتحديد اذا كان سيستقبل مباراة الفريق أمام الأهلي أم لا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام غزل المحلة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز يوم 18 ديسمبر.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "اللجنة التي قامت بمعانية ملعب غزل المحلة اعتمدت البوابات الإليكترونية وبوابات الاستاد".

وتابع "اللجنة طلبت زيادة عدد الكاميرات خلال 24 ساعة لكي يتم تحديد موقف الملعب بشكل نهائي".

واختتم "خلال ساعات سيتم تحديد الموقف النهائي للملعب، نستطيع القول أن ملعب غزل المحلة اقترب من استضافة المباراة، لكن التأكيد خلال ساعات".