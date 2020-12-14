صدامان ينتظران النني وكوكا أمام بنفيكا وأيندهوفن في دور الـ 32 للدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسفرت قرعة دور الـ 32 للدوري الأوروبي عن صدامين لفريقي أرسنال الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني، اللذين يضمان المحترفين المصريين محمد النني وأحمد حسن "كوكا" على الترتيب.
وأوقعت القرعة أرسنال في مواجهة فريق بنفيكا البرتغالي، بينما سيواجه أوليمبياكوس فريق أيندهوفن الهولندي، في الدور الثاني لبطولة "يوروبا ليج".
وتصدر أرسنال المجموعة الثانية بالدور الأول للدوري الأوروبي أمام كل من مولدة النرويجي، رابيد فيينا النمساوي وداندالك الأيرلندي، بينما احتل أوليمبياكوس المركز الثالث في المجموعة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، خلف مانشستر سيتي الإنجليزي وبورتو البرتغالي على الترتيب.
وتنص لوائح مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تحول الفرق أصحاب المركز الثالث في مجموعات الدور الأول بدوري أبطال أوروبا للمنافسة في الدوري الأوروبي، خلال الموسم ذاته، وهو ما منح أوليمبياكوس بطاقة في دور الـ 32 لـ "يوروبا ليج".
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