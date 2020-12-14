اتحاد الكرة: طبقا للوائح كاف.. منتخب الشباب لن يخوض مباراة ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال جمال محمد علي عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه طبقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، فإن منتخب الشباب لن يتمكن من خوض مباراته أمام ليبيا بسبب إصابات كورونا التي ضربت صفوف الفراعنة.

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر للشباب تحت قيادة ربيع ياسين، مع نظيره الليبي غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا، المقرر إقامتها في تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر محطة راديو مصر، قال جمال محمد علي: "سيتم إجراء مسحة جديدة لبعثة منتخب مصر للشباب، بعدما جاءت نتيجة العينة الأولي إيجابية لـ18 حالة داخل البعثة".

وأضاف: "تواصلت مع محمود الهمامي سكرتير عام اتحاد شمال إفريقيا بعد ظهور نتيجة العينة الأولي، عدد اللاعبين المصابين 17 لاعب بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني، قمنا بالاجتماع مع اتحاد شمال إفريقيا بصحبة وليد مندور، وقمنا بتقديم طلب بإعادة المسحة في معمل معتمد".

وتابع: "لائحة البطولة تنص على أنه في حالة تواجد 11 لاعبًا و 4 احتياطي فبإمكانك خوض المباراة، والعدد المتاح حاليا مع المنتخب هو 12 لاعبًا فقط".

وواصل: "سننتظر نتائج المسحة الثانية، فقط يكون حدث خطأ ما في نتيجة العينة الأولى".

وأتم:" طبقا للوائح الكاف لن نستطيع خوض مباراة ليبيا".