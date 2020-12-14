أخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي وغزل المحلة رسميًا بإقامة مباراة الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.
وانتهت المهلة التي منحها اتحاد الكرةلغزل المحلة من أجل جلب الموافقات الأمنية، على إقامة المباراة في ملعبه، مما اضطر مسئولي الجبلاية لنقل المباراة إلى ملعب السلام، وتقام في السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل.
وذكر اتحاد الكرة في الخطاب الذي أرسله للناديين أنه تقرر تبديل المباراة بين الفريقين، بحيث تكون مواجهة الدور الأول لقاء الأهلي، أما الدور الثاني ستكون مباراة غزل المحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا .. ستاد السلام يستضيف لقاء الأهلي وغزل المحلة بالجولة الثانية للدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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