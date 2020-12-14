أبرز 10 كوميكس لقرعة دوري أبطال أوروبا 2021

أجريت قرعة دوري أبطال أوروبا، بدور الـ 16 اليوم الاثنين، 14 ديسمبر 2020، والتي أسفرت عن مقابلات قوية وأبرزها لقاء برشلونة الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد ضد أتالانتا.

وجاءت القرعة كالآتي: بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

لاتسيو الإيطالي ضد بايرن ميونخ الألماني.

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد تشيلسي

الإنجليزي.

لايبزيج الألماني ضد ليفربول الإنجليزي.

بورتو البرتغالي ضد فريق يوفنتوس الإيطالي.

برشلونة الإسباني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

إشبيلية الإسباني ضد بوروسيا دورتمون الألماني.

ريال مدريد الإسباني ضد أتالانتا الإيطالي.

سينطلق دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2021 يوم 16 فبراير، بإقامة مباراتين،

على أن يقام مباراتين أخريين يوم 172 فبراير.

ثم يومي 23 و 24 فبراير ستستكمل جميع مباريات مرحلة الذهاب من دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

تستكمل مباريات العودة من مباريات دور الستة عشر في دوري الأبطال 2021 في شهر مارس على مدار 4 أيام، وبالتحديد في أيام: 9، 10، 16،و17 مارس.

وتقدم إليكم "بوابة الوفد" أبرز الكوميكس التي تداولها النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".