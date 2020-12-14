الزمالك يتأهل مباشرة لثمن نهائي كأس مصر لليد

أجرى الاتحاد المصري لكرة اليد اليوم قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2020/ 2021. أسفرت القرعة عن تأهل نادي الزمالك مباشرة لدور الـ16 من دون أي مواجهة. الزمالك مباشرة لدور الـ16 من دون أي مواجهة. يقود الزمالك فنيًا حسين زكي مديرًا فنيًا، وحسن يسرى مدربًا عامًا. فنيًا، وحسن يسرى مدربًا عامًا. وتقام مباريات دور الـ٣٢ عقب انتهاء بطولة العالم لكرة اليد للرجال التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير المقبل.

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