تعليمات خاصة من باتشيكو لأوباما في تدريبات الزمالك

أدى يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مباراة الفريق الودية أمام فريق 99 المقامة حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
حيث خضع اللاعب لتدريبات بالركض حول الملعب وتدريبات بالكرة في إطار سعي الجهاز الفني لتجهيزه لمباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز.
وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المديرالفني للفريق جلسة سريعة مع أوباما من أجل منحه بعض التعليمات لتنفيذها في التدريبات الخاصة به والاطمئنان عليه بشكل عام.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.
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