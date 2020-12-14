الزمالك يخوض مباراة ودية مع فريق الشباب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، خوض مباراة ودية مع فريق الشباب مواليد 99 بالنادي.
جاء قرار خوض المباراة بدلًا من المران اليوم، حيث يخوض الفريق مباراة ودية من أجل تجهيز البدلاء وبعض العناصر الأساسية البعيدة عنالمشاركة من أجل تجهيزهم في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل.
يخوض الفريق الأول المباراة بتشكيل يضم محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود حمدي الونش ومحمود عبدالعزيز وحمزة المثلوثي وحاتم سكر في خط الدفاعوإسلام جابر وإمام عاشور وكريم بامبو وسيف جعفر ومصطفى فتحي في خط الوسط، وعمر السعيد في خط الهجوم.
فيما شارك مع فريق الشباب محمود عبدالرحيم "جنش" في حراسة المرمى وأحمد رضا، إسلام طارق، حمدي علاء، علاء يحيى في خط الدفاع، وعمر ياسر، يحيى مفتاح، يوسف علي، عبدالرحمن جمعة، مصطفى مدحت في خط الوسط، وأحمد توبة في الهجوم.
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