هالاند متجاهلاً ميسي: رونالدو وإبراهيموفيتش ظاهرتان، ومارادونا الأفضل على الإطلاق

تجاهل مهاجم بوروسيا دورتموند، الدولي النرويجي “إيرلينج هالاند” نجم وأسطورة برشلونة “ليونيل ميسي” اثناء حديثه عن قدوته في كرة القدم مفضلاً مهاجم يوفنتوس “كريستيانو رونالدو”، والمخضرم “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يلعب في ميلان حاليًا، معتبرًا اياهم ظاهرتان وقدوة لكل لاعب شاب، كما تطرق لوفاة مارادونا معتبراً اياه الأفضل على الإطلاق.

وحصل الشاب النرويجي على جائزة الفتى الذهبي 2020 وسيتسلم الجائزة في تورينو الليلة. وتحدث عن المخضرمين كريستيانو رونالدو رونالدو وإبراهيموفيتش في مقابلة مع توتوسبورت.

وقال هالاند لتوتو سبورت صاحبة جائزة الفتى الذهبي عن مهاجمي ميلان ويوفنتوس: “انهما بطلان، ظاهرتان. لقد سحرتني رؤيتهم على شاشة التلفزيون لعدة سنوات”.

وأضاف: “إنهم قدوة العديد من لاعبي كرة القدم الشباب، بمن فيهم أنا. إنهم أمثلة يتم تقليدها للاستمرارية التي تسمح لهم بالبقاء على أعلى مستوى لسنوات عديدة”.

وعن دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفي الشهر الماضي، أضاف المهاجم الشاب: “إنه أحد أفضل اللاعبين في كل العصور، وربما الأفضل على الإطلاق، عالم كرة القدم كله حزين عليه. بطل غير عادي. في ذهني، لدي مقاطع فيديو لعروضه المذهلة وأهدافه الرائعة”.

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