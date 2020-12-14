باتريس إيفرا مهاجمًا محمد صلاح: يلعب في الدوري الخطأ

واجه نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح اتهامات جديدة عقب مباراة فريقه أمس الأحد أمام فولهام في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد صلاح ليفربول للتعادل مع فولهام بتسجيله ركلة جزاء، ليبقى الريدز في الصدارة مناصفة مع توتنهام هوتسبير المتصدر بفارق الأهداف.

وهاجم مدافع مانشستر يونايتد السابق، باتريس إيفرا النجم المصري بسبب اعتراضه على الالتحامات بالدوري الإنجليزي، وتحديدًا في لقاء فولهام، مؤكدًا أنه يحاول الحصول على ما ليس بحقه من خلال تلك الاعتراضات.

واعترض صلاح على عدم حصوله على خطأ قبل أن يسجل “بوبي ريد” هدف فولهام، وهو ما أدى لغضب كبير بين جماهير ليفربول.

وقال إيفرا عن تلك الواقعة خلال الاستوديو التحليلي على قناة سكاي سبورتس البريطانية: “لكي أكون صادقًا، لو أن صلاح يعترض على التحام مثل هذا فهو يلعب في الدوري الخطأ، لأنها كانت دفعة بسيطة، بسيطة للغاية”.

وجاء الهدف بعدما دفع لاعب فولهام “أنتوني روبنسون” صلاح في ظهره، ليحصل على الكرة ويمرر الكرة لبوبي ريد الذي وضعها في أقصى الزاوية اليمنى للحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وتابعت تقنية حكم الفيديو المساعدة (الفار) اللقطة لتؤكد عدم وجود خطأ على لاعب فولهام، قبل أن يتمكن صلاح في الدقيقة 79 من معادلة النتيجة عن طريقة ركلة جزاء.

من جانبه دافع المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب عن نجمه المصري، قائلًا: “لقد كان هناك خطأ صريح ولا شيء أكثر من هذا، لقد دفع لاعب فولهام صلاح ولولا هذه الدفعة لما كان أخذ الكرة”.

وأضاف: “اللاعب أخذ الكرة بدفعه صلاح بكلتا يديه، فكيف لا يكون هناك خطأ؟”.

ورفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة، في المركز الثاني، مفوتًا فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي، بعد سقوط توتنهام هوتسبير في فخ التعادل أمام مضيفه كريستال بالاس، ليظل السبيرز في الصدارة بفارق الأهداف عن الريدز.