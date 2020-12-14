شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل..كيف تفوق موسيماني على ايهاب جلال رغم البداية السيئة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق النادي الأهلي فوزًا غاليا في افتتاحية الدوري العام الممتاز وتفوق على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحقق موسيماني فوزه الاول في الموسم الجديد،

بدأ موسيماني المباراة بالرسم التكتيكي 4.2.3.1، الشناوي في حراسة المرمي وعلى اليمين محمد هاني وعلى اليسار معلول وبانون وأيمن أشرف قلبي دفاع وفي الوسط السولية وحمدي فتحي أمامهم الثلاثي طاهر محمد طاهر على اليمين وكهربا على اليسار وقفشة في الوسط وفي الامام محمد شريف.

بينما ايهاب جلال اعتمد على محمود حمدي في حراسة المرمي حسني فتحي على اليمين وعاصم سعيد على اليسار وعبدالله مجدي ومودي قلبي دفاع أمامهم الثلاثي شبيطة وصلاح عاشور وعصام صبحي وفي الهجوم الثلاثي فوافي ومروان حمدي ورجب عمران.

لا يخفي لأي مشجع كرة قدم مدرسة ايهاب جلال في التدريب، يعطي تعليمات ببناء الكرة من الخلف وهو ما تعامل معه موسيماني بضغط عالي من الدقيقة الاولي ومن أول كرة ضغط فيها الاهلي قطع السولية الكرة ليتحصل بعدها الاهلي على ركلة جزاء سجلها معلول في مرمي حمدي (6 لاعبين من الأهلي في حالة ضغط).

تحليل مباراة الأهلي و مصر المقاصة

تحليل مباراة الأهلي و مصر المقاصة

بعد مرور 20 دقيقة من المباراة تراجع الاهلي للخلف ولعب بضغط متأخر مما مكن المقاصة من اللعب والتحضير والسيطرة نسبيًا على مجريات اللعب وتراجع الاهلي للخلف.

تحليل مباراة الأهلي و مصر المقاصة

تحليل مباراة الأهلي و مصر المقاصة

وعلى العكس بدأ المقاصة في الضغط على الاهلي خلال عملية التحضير وأفقد الأهلي أبرز مميزاته في التحضير من الخلف مما أجبر الاهلي على اللعب كرات طولية خاصة من أيمن اشرف وبانون.

تحليل مباراة الأهلي و مصر المقاصة

تحليل مباراة الأهلي و مصر المقاصة

وبعد 40 دقيقة من الشوط الاول تعادل المقاصة من رأسية أخطأ فيها محمد شريف في لعب الكرة بالرأس ثم أيمن أشرف في الرقابة اللصيقة على مهاجم المقاصة.

تحليل مباراة الأهلي و مصر المقاصة

عاب الاهلي خلال الشوط الاول التحرك الخاطئ للرباعي الامامي وهو ما أبرزه موسيماني في المؤتمر الصحفي، قفشة وكهربا وطاهر وشريف تعد هذه المباراة هي الاولي للرباعي سويًا ولا يوجد أي انسجام.

مع بداية الشوط الثاني ومن ركلة البداية اندفع المقاصة للضغط ب 6 لاعبين في الأمام.

تحليل مباراة الأهلي و مصر المقاصة

هذا الضغط قلل لياقة اللاعبين مع الوقت خاصة انها المباراة الاولي في الموسم ومع الوقت استعاد الاهلي زمام الامور وأصبح يلعب الكرة على الارض ويبني الهجمات مع انتصاف الشوط الثاني.

أجري موسيماني تغييرًا بنزول ناصر ماهر بدلا من طاهر وعدل التكتيك ل 4.3.3 مع اعطاء حرية لحمدي فتحي وناصر ماهر في التحرك وتغيير الاماكن سويًا مع ثبات السولية نسبيًا في الخلف.

تحليل مباراة الأهلي و مصر المقاصة

أصبح الاهلي مثلث في الوسط السولية وحمدي فتحي كقاعده مثلث وناصر ماهر في الأمام والخط الهجومي بالمثل شريف على اليمين وكهربا على اليسار وقفشة في الوسط مع تبادل الاماكن خاصة بين قفشة وشريف.

ووضح ذلك في الهدف الثاني حيث تواجد قفشة في الامام في الوسط وعلى يمينه شريف وعلى يساره كهربا ومرر قفشة لكهربا الذي سجل الهدف الثاني للاهلي.

تحليل مباراة الأهلي و مصر المقاصة

مع تراجع المقاصة استطاع الاهلي تسجيل الهدف الثالث عن طريق السولية وأهدر العديد من الفرص..

اجمالا حقق موسيماني الهدف وهو ال 3 نقاط ويبقي له بعض الوقت لكي يتعود اللاعبون على التكتيك الخاص به خاصة الوافدون الجدد.