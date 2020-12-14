شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يطالب بمسحه فورية بعد تردد اصابة 17 لاعب بمنتخب الشباب بتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طالب منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، إجراء مسحة فورية على جميع أعضاء البعثة المتواجدة في تونس، بعد أنباء إصابة 17 لاعبًا، وربيع ياسين، بفيروس كورونا.

وانتشرت أنباء حول ثبوت إيجابية عينة 17 لاعبًا وربيع ياسين، بفيروس كورونا، ليطالب مسؤولي الجهاز الفني للمنتخب بضرورة إجراء مسحة ثانية، لبعثة المنتخب في معمل آخر يكون معتمد أيضًا.

وطالبت البعثة تدخل إيهاب فهمي السفير المصري في تونس، لإجراء مسحة تانية في معمل معتمد،ويستعد منتخب الشاب لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر إقامتها في تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.