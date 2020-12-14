شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دور الـ 16 لدوري الأبطال: صدام لندني مدريدي قوي وإعادة لمواجهة «الريمونتادا» الشهيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجريت اليوم قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021، والتي أسفرت عن عدة صدامات قوية بجانب مواجهات في المتناول لأغلب الفرق المنافسة على لقب المسابقة الأوروبية الكبرى هذا الموسم.

أولى المباريات التي أسفرت عنها القرعة كانت مواجهة في المتناول لمانشستر سيتي ضد فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الذي لعب دور الحصان الأسود في مرحلة المجموعات مع تأهله لهذا الدور على حساب إنتر ميلان وشاختار دونيستك بطل أوكرانيا.

الإحصائيات أظهرت أن مانشستر سيتي فاز بثماني من آخر تسع مباريات في دوري أبطال أوروبا ضد خصوم ألمان (تعادل 1)، مع لعبه أربع من تلك المباريات ضد بوروسيا مونشنجلادباخ (فاز 3 وتعادل 1).

ثاني المباريات ستجمع بين حامل لقب المسابقة، بايرن ميونخ، مع ممثل العاصمة الإيطالية روما، فريق لاتسيو.

المباراة تبدو في المتناول للعملاق البافاري الذي يعتبر أبرز المرشحين لتحقيق لقب هذه النسخة مع مستويات مميزة قدمها في مرحلة المجموعات.

ولم يخسر بايرن في أخر 8 مباريات لعبها ضد الفرق الإيطالية في دوري الأبطال مع تحقيقه الفوز في 6 وتعادله في 2.

المواجهة الثالثة ستشهد صدام قوي بين بطل النسخة قبل الماضية، ليفربول، مع الحصان الأسود لنسخة الموسم الماضي، آر بي لايبزيج الألماني.

ويمتلك ليفربول سجلًا جيدًا ضد الفرق الألمانية، حيث لم يخسر في آخر 10 مباريات ضد الفرق الألمانية في جميع المسابقات الأوروبية (فاز 7 وتعادل 3)، منذ الخسارة 2-4 أمام باير ليفركوزن في أبريل 2002.

وكان تشيلسي هو الأقل حظًا بين الفرق الإنجليزية ال 3، حيث أوقعته القرعة مع فريق أتلتيكو مدريد، في صدام مدريدي لندني قوي.

ولا يملك أي فرق اليد العليا على الأخر، فسجل المواجهات بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد متساوي، على مدار سبع مواجهات أوروبية بين الفريقين، كلاهما فاز في مباراتين (تعادلا 3)، مع عدم خسارة البلوز في أخر مباراتين (دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في موسم 2017/2018، فازوا 1 وتعادلوا 1).

وستكون المواجهة الخامسة في متناول اليد ليوفنتوس الذي سيواجه بورتو البرتغالي، حيث يمتلك بطل إيطاليا سجلًا قويًا ضد نظيره البرتغالي مع عدم خسارة يوفنتوس في أخر المباريات ال 5 التي جمعت بين الفريقين في البطولات الأوروبية (فاز 4 وتعادل 1)، وتجاوزه بورتو سابقًا في دور ال 16 لنسخة موسم 2016/2017 من دوري الأبطال.

وأوقعت قرعة المباراة السادسة برشلونة مع باريس سان جيرمان في تكرار لذكرى مباراة الريمونتادا الشهيرة في نسخة موسم 2016/2017 بدوري الأبطال، عندما فاز برشلونة بنتيجة 6-1 على الفريق الباريسي في مباراة العودة ليتأهل إلى دور ال 8 من المسابقة على الرغم من خسارته ذهابًا بنتيجة 4-0، ويصبح أول فريق في تاريخ المسابقة ينجح في التأهل من دور إقصائي في المسابقة على الرغم من خسارته في مباراة الذهاب بـ فارق 4 أهداف.

وستكون المباراة السابعة مواجهة متوازنة بين إشبيلية وبوروسيا دورتموند، حيث سيتواجهان في المسابقات الأوروبية للمرة الثانية فقط بعد مواجهة مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي لنسخة موسم 2010/2011، حيث تعادلا 2-2 في إسبانيا مع تحقيق النادي الأندلسي للفوز في ألمانيا بهدف نظيف.

وستكون المباراة الثامنة والأخيرة لهذا الدور بين ريال مدريد وأتالانتا، في مواجهة مُقلقة للنادي الإسباني أمام الفريق الإيطالي البارع الذي خطف الأنظار بالمستويات التي يقدمها محليًا وأوروبيًا خلال أخر موسمين.

وستكون هذه هي أول مواجهة على الإطلاق بين الفريقين في المسابقة، وهو أمر طبيعي مع مشاركة أتالانتا في المسابقة للموسم الثاني فقط.

ويمتلك ريال مدريد سجلًا قويًا ضد الأندية الإيطالية في دوري الأبطال، حيث فاز في 10 من اخر 11 مباراة ضد الأندية الإيطالية في البطولة، مع تلقيه خسارته الوحيدة خلال تلك الفترة ضد يوفنتوس في أبريل 2018 على ملعبه سانتياجو بيرنابيو في إياب دور ال 8 (3-1).