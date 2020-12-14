برشلونة يصطدم بباريس وليفربول يلعب مع لايبزيج.. في قرعة دور الـ 16 دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهات نارية بين الأندية المتنافسة، ويلتقي برشلونة الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي ، بينما يواجه ليفربول الإنجليزي نظيره لايبزيج الألماني. وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية: وجاءت مواجهات دور الـ16 كالآتي: -أتليتكو مدريد الإسباني x تشيلسي الإنجليزي. -بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني X مانشستر سيتي الإنجليزي. -لاتسيو الإيطالي X بايرن ميونخ الألماني. -لايبزيج الألماني X ليفربول الإنجليزي. -بورتو البرتغاليX يوفنتوس الإيطالي. -برشلونة الإسباني X باريس سان جيرمان الفرنسي. -إشبيليه الإسباني X بوروسيا دورتموند الألماني. -أتالانتا الإيطالي X ريال مدريد الإسباني. وتقام مباريات جولة الذهاب في دور الـ16 للبطولة أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021 فيما تقام مباريات جولة الإياب في التاسع والعاشر و16 و17 من مارس 2021. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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