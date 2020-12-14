شكرا لقرائتكم خبر عن خوفًا من الإصابات.. موسيمانى يمنح لاعبي الأهلي راحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهليمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة، وفضل المدرب إراحة لاعبيه خوفا من تعرضهم للاصابة خاصة بعدما شكا عدد كبير من اللاعبين من الإجهاد نتيجة المجهود الكبير الذي بذلوه طوال الفترة الماضية.

ويستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزه الأول أمس بمسابقة الدوري على حساب مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المسابقة المحلية.