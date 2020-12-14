شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم إستعداداته لمواجهة ليبيا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد المنتخب الوطني للشباب، لانطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، غدًا الثلاثاء، بمواجهة قوية ضد ليبيا في الجولة الأولى للدورة المجمعة لمنتخب شباب شمال أفريقيا، التي تستضيفها تونس.

وتقام الدورة المجمعة بمشاركة 5 منتخبات وهي تونس والمغرب ومصر وليبيا والجزائر، ويصعد للبطولة القارية، البطل والوصيف علمًا بأن بطولة أمم أفريقيا للشباب تستضيفها موريتانيا خلال مارس المقبل.

ويسعى منتخب الشباب لتحقيق هدفه بالتأهل للنهائيات القارية بعد الغياب في نسخة 2019، خاصة أن آخر إنجاز لشباب الفراعنة تحقق بقيادة المدير الفني ربيع ياسين بالتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا والتي أقيمت بالجزائر عام 2013.

ويعد منتخب الشباب، ثاني أكثر المنتخبات التي توجت ببطولة الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا بواقع 4 مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013، بفارق 3 ألقاب عن منتخب نيجيريا الأكثر تتويجاً بهذه البطولة.