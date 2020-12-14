شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جيرارد هولييه مدرب ليفربول والمنتخب الفرنسي السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توفي اليوم الأثنين، جيرارد هولييه، المدرب السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، والعديد من الفرق الأوروبية البارزة، عن عمر يناهز 73 عام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هولييه فارق الحياة بعد صراع طويل مع المرض، إذ خضع لجراحة في مستشفى باريس منذ أيام قليلة.

وسبق للمدرب المخضرم تدريب ليفربول وأستون فيلا الإنجليزيين، وكذلك باريس سان جيرمان وليون في فرنسا.

وكان هولييه قد قاد فريق ليفربول للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكأس الاتحاد الأوروبي، كما قاد فريق ليون للتتويج بلقب الدوري الفرنسي لموسمين متتاليين.