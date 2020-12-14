شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يخضع لمسحة كورنا جديدة فى معمل مختلف بتونس بعد إصابة 18لاعبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين ، إلى مسحة طبية والخاصة بكورونا الان ، في تونس، حيث يتواجد المنتخب للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ، وياتى خضوع المنتخب للمسحة بعد ظهور 18 حالة بين صفوف المنتخب المتواجد حاليا هناك .

يخضع لاعبو منتخب لاشباب للمسحة الجديدة فى معمل مختلف عن المعمل الذى اظهر الحالات الـ 18 تحسبا ليكون هناك خطأ فى النتيجة وينتظر النتجية الجديدة التى بناء عليها يحدد موقفه من الاستمرار فى البطولة او عدم استكمالها .

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن هناك 18 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب الموجود حاليا فى تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا. وقال حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب فى البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات".

وأضاف الصقر، "ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري"

وكان منتخب الشباب قد أجري أمس المسحة الطبية المقررة قبل 48ساعة من كل مباراة لفيروس كورونا المستجد استعدادا لمباراة ليبيا غدا الثلاثاء في افتتاحية تصفيات امم افريقيا المؤهلة لكاس الامم الافريقية بموريتانيا .