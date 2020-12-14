شكرا لقرائتكم طبيب منتخب الشباب : المصابين بكورونا لم تظهر عليهم أعراض.. والموضوع مش مريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور وليد منصور طبيب منتخب الشباب أن لاعبى المنتخب الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا لايعانون أية أعراض قبل ظهور نتيجة المسحة ، وقال وليد منصور فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" كل لاعبى منتخب الشباب الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا لم تظهر عليهم أية أعراض للفيروس ".

وتابع طبيب منتخب الشباب :" اللاعبون خاضوا تمرينة قوية بالامس وبلغة الكورة قطعوا بعض ومكنش فيه أى حاجة ظاهرة عليهم مما يؤكد أن الموضوع ليس مريح إطلاقاً لذا طلبنا إعادة المسحة من جهة معتمدة".

ويضيف وليد منصور :" تلقينا أخطار حالياً أن نتائج المسحات قد يصبح فيها 7 لاعبين سلبى من المصابين وأن النتيجة الخاصة قد تكون إعادة للمسحة وليس إيجايبة كما أخطرنا فى البداية ، وذلك لسابق إصابتهم بفيروس كورونا من شهر ونصف مع أنديتهم وتعافيهم ".

وحرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على التواصل مع بعثة منتخب الشباب الموجودة حاليا فى تونس، للاطمئنان عليهم بعد تأكد ظهور 18 حالة بفيروس كورونا 17 لاعبا وربيع ياسين، قبل مباراة المنتخب المقرر لها غدا امام ليبيا في افتتاح التصفيات الأفريقية والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التي تقام بموريتانيا.

واطمأن أشرف صبحى على حالة ربيع ياسين المدير الفنى والذى تعرض للإصابة أيضا من ضمن الـ 18 حالة، وكذلك باقى اللاعبين، معرباً عن تمنياته بالشفاء للاعبي المنتخب ، بعد تطبيق بروتوكول العلاج الطبي اللازم، وتواصل الوزير أيضا مع إيهاب فهمي سفير مصر فى تونس لبحث عودة الفريق إلى القاهرة أو استكماله للمهمة وهو ما سوف يتحدد خلال الساعات القليلة المقبلة.