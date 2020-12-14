شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: منتخب الشباب لن يلعب مباراة ليبيا بعد إصابة 17 لاعبا بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال محمد علي عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب الشباب لن يلعب مواجهة ليبيا طبقاً للائحة التى تنص على ضرورة تواجد 11 لاعب و أربعة احتياطين وهو ما لايتوافر حالياً لمنتخب الشباب ، وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "تواصلت مع محمود الهمامي سكرتير عام اتحاد شمال إفريقيا بعد ظهور نتيجة العينة الأولي، عدد اللاعبين المصابين 17 لاعب بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني، قمنا بالاجتماع مع اتحاد شمال إفريقيا بصحبة وليد مندور، قمنا بتقديم طلب بإعادة المسحة في معمل معتمد".

وأضاف: "سيتم إجراء مسحة طبية جديدة لإجراء مسحة جديدة، وتحدثت مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، وحتى اللاعبين لا يعانون من أي أعراض".

وواصل: "هناك لائحة للبطولة، 11 لاعب و 4 احتياطي تستطيع اللعب، لكن أقل من ذلك لن نشارك في اللقاء، والعدد المتواجد حاليا 12 لاعب فقط، لكن سنرى نتائج المسحة الطبية الثانية، وقد يكون حدث خطأ في نتيجة العينة الأولي".

وتابع: "الفرق الآخرى أظهرت إصابات بعض الإداريين فقط، وكان من المفتروض اللعب غدا أمام ليبيا في البطولة".

وأكمل:" طبقا للوائح الكاف لن نخوض مباراة ليبيا، وقد طلبنا في وقت سابق تنظيم تلك البطولة في مصر وتحدثت مع الوزير أشرف صبحي، لكن كان هناك إصرار من الكاف واتحاد شمال إفريقيا على إقامة البطولة في موعدها بتونس".

ويخضع لاعبو منتخب لاشباب للمسحة الجديدة فى معمل مختلف عن المعمل الذى اظهر الحالات الـ 18 تحسبا ليكون هناك خطأ فى النتيجة وينتظر النتجية الجديدة التى بناء عليها يحدد موقفه من الاستمرار فى البطولة أو عدم استكمالها.

وأكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن هناك 17 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب الموجود حاليا فى تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا. وقال حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب فى البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات".