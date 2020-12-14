شكرا لقرائتكم الصقر يعلن إصابة ربيع ياسين و18 لاعبا بمنتخب الشباب فى تونس بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن هناك 18 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب المتواجد حاليا في تونس لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا . وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب في البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات".

وأضاف:" ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري".

وواصل: "اللاعبين سيخضعون للعزل الصحي في تونس لمدة 14 يوم، وأناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم بتخصيص طائرة لجلب اللاعبين من تونس".

ويختتم منتخب مصر تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة ليبيا غدا فى بطولة شمال افريقيا المؤهلة لأمم افريقيا 2021 فى موريتانيا، واستقر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، على طريقة اللعب التى سيخوض بها الفريق مباراته أمام نظيره الليبى فى افتتاح تصفيات امم افريقيا للشباب موريتانيا 2021 والمحدد لها غداً الثلاثاء فى تونس، واتفق الجهاز الفنى على الاعتماد على طريقة 4-3-2-1، كما استقر الجهاز الفنى على التشكيل الذى سيخوض به اللقاء ويضم حمزة علاء فى حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وعبد الرحمن العشرى وأحمد عيد ومحمد اشرف فى الدفاع، وعربى بدر وزياد محمد ومحمود عبد المحسن وحسام اشرف وابراهيم عادل فى الوسط، وأسامة فيصل فى الهجوم.

وتضم بعثة شباب الفراعة إلى تونس كلاً من، الجهازى الفنى (ربيع ياسين مديرا فنيا - عبد الستار صبرى مدرب عام - أحمد فاروق مدرب - محمد رزيقة مدرب حراس المرمى - حازم عامر مخطط أحمال).

الجهاز الطبى (وليد منظور طبيب المنتخب - هشام عبد العزيز إخصائى علاج طبيعى) ووليد ماهر، المنسق الإعلامى للمنتخب، وعلاء سعيد مدير المهمات.