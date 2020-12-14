شكرا لقرائتكم خبر عن منديش يعتذر لتسببه بإصابة نيمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم البرازيلي تياغو منديش لاعب وسط ليون صباح الاثنين اعتذاره لتسببه بإصابة قوية لمواطنه نيمار نجم باريس سان جرمان في كاحله الأيسر، في نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في ختام المرحلة الـ14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم الأحد.

وكان نيمار خرج باكياً على الحمّالة في نهاية المواجهة التي خسرها فريقه بهدف نظيف بعد تعرضه لخطأ قوي من منديش في الوقت بدل الضائع أدى إلى طرد مباشر للأخير.

وكتب منديش عبر حسابه على إنستجرام «الأخطاء تحصل، ولكنني هنا لأقدم اعتذاري لنيمار، آمل ألا يكون الأمر خطراً».

وأعرب المدرب الألماني توماس توخل عن «قلقه» بعد المباراة حيال إصابة نجمه الذي انتقد سابقاً بسبب مبالغته على أرض الملعب لدى التعرض للأخطاء، بانتظار نتائج الفحوصات المقررة أن تصدر الاثنين.

كما انتقد والد الدولي البرازيلي مساء الأحد مسألة ارتكاب الأخطاء الكثيرة بحق ابنه حيث كتب عبر إنستجرام «حتى متى؟ لماذا لا نعاقب من البداية، منذ الخطأ الأول، لماذا ننتظر الخطأ السابع أو الثامن أو التاسع؟».

وفقد سان جرمان إثر الخسارة صدارة الدوري لمصلحة ليون وليل حيث بات يتخلف عنهما بنقطة في المركز الثالث.