شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة «أبطال أوروبا»: سان جيرمان وبرشلونة مجدداً بعد 4 أعوام من الريمونتادا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجدّد المواجهة بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما أوقعتهما القرعة الاثنين في مواجهة مثيرة في الدور ثمن النهائي بعد أربعة أعوام من الـ«ريمونتادا» الشهيرة للفريق الكاتالوني، في حين تجنبت غالبية الفرق الكبرى مواجهات قوية.

وبعد أربعة أعوام على خسارته المذلة 6-1 في ملعب «كامب نو» في إياب ثمن النهائي بعد فوزه برباعية نظيفة ذهاباً، ستكون الفرصة متاحة أمام فريق العاصمة الفرنسية للثأر من خصمه آملاً أن يكون لاعبه البرايزلي نيمار الذي أصيب في كاحله في لقاء الدوري الأحد أمام ليون، جاهزاً لمواجهة فريقه السابق وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان نيمار بطل المواجهة التي جمعت الفريقين في العام 2017 عندما سجل هدفين في الدقيقتين 88 و90+1 قبل ان يمرر الكرة الحاسمة لهدف سيرجي روبرتو في الدقيقة 90+5 ليحقق برشلونة ريمونتادا تاريخية.

وستكون الفرصة سانحة أمام البرازيلي الذي كان مصيرياً في تأهل فريقه الى الأدوار الإقصائية بثنائية في الفوز 3-1 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة الخامسة وهدف الفوز 1-صفر ضد لايبزيغ الألماني في الرابعة وثلاثية «هاتريك» في الانتصار على باشاك شهير التركي في الأخيرة، لمواجهة ميسي بعدما كشف إثر الفوز أمام يونايتد «أرغب جداً باللعب معه مجدداً، علينا القيام بذلك العام المقبل».

الا أنه أسعد الجماهير الباريسية بعدما أكد الجمعة «أنا سعيد جداً هنا في باريس، في النادي، مع زملائي، فكرة الرحيل لا تخطر في ذهني أبداً، لكن الناس تحتاج إلى شيء للحديث عنه».

في المقابل، يعيش برشلونة فترة صعبة محلياً واختتم دور المجموعات في دوري الأبطال بخسارة ثلاثية أمام يوفنتوس الإيطالي أفقدته الصدارة، علما أنه ودع ربع نهائي النسخة الماضية بسقوط تاريخي أمام بايرن ميونيخ الالماني 2-8.

وفي أبرز المواجهات الأخرى، يلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب مع لاتسيو الإيطالي، فيما يشهد الدور مواجهة قوية بين تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

أما ريال مدريد زعيم المسابقة القارية مع 13 لقباً، فيواجه أتالانتا الإيطالي الذي بلغ الأدوار الإقصائية للعام الثاني توالياً في مشاركته الثانية في دوري الأبطال.

فيما يأمل البرتغالي كريستيانو رونالدو قيادة يوفنتوس الإيطالي الى تحاشي خروج متتالٍ من هذا الدور بعدما سقط أمام ليون الفرنسي الموسم الماضي، عندما يواجه بورتو البرتغالي.

ولن تكون المهمة سهلة على ليفربول الإنجليزي حامل اللقب ست مرات آخرها عام 2019، عندما يصطدم بلايبزيغ الذي بلغ نصف النهائي الموسم الفائت وأقصى مانشستر يونايتد من دور المجموعات في الحالي.

أما إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» فيلتقي مع بوروسيا دورتموند الألماني.