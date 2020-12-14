شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الكرة الشاطئية تغادر إلى المغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجهت الاثنين إلى العاصمة المغربية الرباط بعثة المنتخب الوطني للكرة الشاطئية لإقامة معسكر خارجي للفترة من 13 إلى 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في إطار استعداداته للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

واختار المدرب الوطني محمد المازمي 11 لاعباً للمعسكر هم: حميد جمال، عباس علي، علي كريم، كمال علي، حسن أحمد، وليد محمد، أحمد ملاحي، علي محمد، هشام المنتصر، سعيد عيد، حسن علي.

ويخوض المنتخب خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب المغربي خلال يومي 17 و 18 ديسمبر.

وكان «أبيض الشاطئية» أقام تجمعاً داخلياً بدبي وأجرى عدداً من الحصص التدريبية في ملعب الاتحاد بمشاركة مجموعة من اللاعبين قبل أن يتم الاستقرار على القائمة النهائية.

وقال علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية أن المعسكر يأتي ضمن خطة إعداد وتأهيل المنتخب للاستحقاقات المقبلة وبصورة خاصة نهائيات كأس آسيا 2021 والمقرر إقامتها في تايلند المؤهلة إلى مونديال الكرة الشاطئية، مضيفاً أن المعسكر الداخلي الذي نظم في دبي حظي بمتابعة واهتمام من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة وحقق أهدافه من خلال إعادة تأهيل اللاعبين ورفع مستوى لياقتهم البدنية بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا.

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