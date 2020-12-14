«الصقر» يعلن إصابة ربيع ياسين و18 لاعباً من منتخب الشباب بفيروس كورونا

أعلن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن إصابة 18 لاعباً بصفوف منتخب مصر للشباب، المتواجد حالياً في تونس لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم، بفيروس كورونا المستجد.

وقال حسن، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على "راديو مصر" اليوم الإثنين: "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب فى البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات".

وأضاف "الصقر" أن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تعرض هو الآخر للإصابة بفيروس كورونا، قائلاً: "نتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري".

وأكد حسن أن اللاعبين المصابين سيخضعون للعزل الصحي فى تونس لمدة 14 يوماً، مناشداً الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم تخصيص طائرة لجلب اللاعبين من تونس.

من جانبه، أكد عمر نجل المدير الفني لمنتخب الشباب ربيع ياسين عن إصابة والده بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ابويا ايجابي كورونا و الحمد لله هو بخير".

وكان من المقرر أن يلاقي المنتخب الوطني للشباب نظيره لمنتخب الليبي، غداً الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة شمال افريقيا المؤهلة لأمم افريقيا 2021 في موريتانيا.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020.

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر لنظيره الليبي يوم 15 ديسمبر الجاري، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته.