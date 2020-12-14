شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حمدى فتحى: بحب أفلام هنيدى والعكاوى أكلتى المفضلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين أو المدربين، هذا الجانب يتجرد فيه كل شخص من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو حمدى فتحى نجم وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر.

ما هى هوايتك المفضلة بعيداً عن الكرة؟

بحب الطبخ جداً، وكان ممكن أبقى طباخ.

ما هى الأكلة التى تجيد طهيها؟

المكرونة والسلطات.

ما هى أكثر أكلة تفضلها؟

بحب الأكل كله بس ما باكلش كتير، وبحب العكاوي.

ما هى أغنيتك المفضلة؟

لا توجد أغنية معينة ولكن أفضل الأغانى الهادئة.

كنت متفوق فى الدرسة؟

مش أوى.

من أكثر شخص شجعك؟

أهلى بيشجعونى دائماً، والمحبطين كتير بس ما بفتكرهمش.

من هو مثلك المفضل؟

محمد هنيدى وبحب أفلامه.

تفضل الملابس الكلاسيك أم الكاجوال؟

الكاجوال.