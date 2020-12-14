شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: نبحث عن بديل مصطفى محمد قبل الموافقة على رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن سعادته بالفوز على المقاولون العرب وكانت خطوة مهمة فى بداية الدوري، مؤكدا أن الأداء لم يكن مرضياً لكن الأهم بالنسبة لنا النقاط الثلاث بعد الخروج من كأس مصر وخسارة دورى أبطال أفريقيا.

وقال قاسم، فى تصريحات لبرنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "عملنا على تجهيز اللاعبين نفسيا، وخبرات اللاعبين ساعدت الفريق على الفوز على المقاولون وهو فريق مميز".

وأضاف المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، "بعد تولى اللجنة المؤقتة لإدارة النادى بقيادة المستشار عبدالله البكري، وتم تعيين لجنة لإدارة كرة القدم، وقمنا بتوفير المستحقات المتأخرة، وعمل حسابات للاعبين فى أحد البنوك الذى يتعامل معه النادي، من أجل تحويل المستحقات لهم.. وبدلا من تحويل الأموال من بنك إلى آخر، تم عمل حسابات لكل اللاعبين فى نفس البنك من أجل تحويل المستحقات بشكل فوري".

وتابع قاسم، "أيمن يونس يتولى ملف تجديد العقود اللاعبين، ووكيل فرجانى ساسى تم الاتفاق معه على التجديد بشكل نهائي، والفترة المقبلة سيتم كتابة العقود والبنود، نسعى لابعاد الفريق عن كل الأمور الحالية والبعيدة عن كرة القدم".

وأضاف قاسم، "سنجدد عقود أوباما وجنش وشيكابالا فى الفترة المقبلة، ونفاوض شيكابالا لتجديد عقده لمدة موسمين، باقٍ فى الزمالك لحين وهو أحد أبناء النادى وقائد للفريق داخل وخارج الملعب، نحتاج لهذه المواصفات والشخصية فى الفترة المقبلة.. أى لاعب يرتدى قميص الزمالك ليوم واحد أعتبره من أبناء النادي، هدفنا فى الفترة المقبلة إبرام بعض التعاقدات، فى إطار احتياجات الفريق فقط".

وأضاف قاسم، "أغلقنا ملف عدم التعاقد مع بعض اللاعبين، مثل أحمد الشيخ وأمير عادل، ولن نتحدث فيه مجددًا"

وتابع قاسم، "موضوع مصطفى محمد شائك للغاية، فهو أحسن مهاجم موجود فى الدورى المصرى، والفريق فى حاجة لوجوده، خاصة مع ابتعاد عمر السعيد للإصابة بكورونا".

وأكد قاسم أن "مصطفى محمد لديه طموحات كبيرة فى الاحتراف الخارجي، ويسعى للوصول إلى مكانة محمد صلاح، لابد أن يكون هناك انتظار قبل حسم الملف، ولابد من إيجاد بديل".

وأضاف قاسم، "جلست مع مصطفى قبل لقاء المقاولون العرب وتحدثت معه، وظهر عليه التركيز الشديد واستطاع تسجيل هدف فى المقاولون فهو لاعب كبير، ونبحث عن مصلحة الطرفين النادى واللاعب".