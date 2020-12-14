شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تشارك فى دوري التنس بمصر مع النادي الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ميار شريف، بطلة مصر فى التنس والملقبة بفتاة مصر الذهبية، وصولها إلى القاهرة استعدادا للمشاركة فى الدوري المصري للتنس مع النادي الأهلي، ونشرت ميار صورة من مطار القاهرة عبر حسابها بموقع "فيس بوك" مصحوبة بتعليق: "في بلدي مصر للعب الدوري باسم النادي الأهلي في نادي سماش الخمائل من 13 - 22 ديسمبر.. أقابلكم هناك".



ميار شريف

وكانت ميار شريف قد شاركت صورة لها عبر حسابها الرسمى بموقع "فيس بوك"، خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة الدولى في دورته الـ42، وظهرت خلالها مرتدية فستانا باللون التركواز، وعلقت قائلة، "ماذا يحدث بالقاهرة.. يبقى بالقاهرة.. استمتعت بتجربتي على السجادة الحمراء".

ويشار إلى أن ميار شريف، لاعبة منتخب التنس، سبق وخسرت مباراتها الأخيرة أمام الاستونية كايا كانيبى، المصنفة الأولى فى البطولة والـ 105 عالمياً، فى نهائى بطولة لاس بالماس التى تقام بإسبانيا، بنتيجة 2/0، وجاءت نتيجة الأشواط 6/3/، و6/2، ورغم خسارة ميار إلا أنها تقدمت 4 مراكز بالتصنيف العالمى وأصبحت فى المركز الـ 128 بدلا من 132.

فيما نجحت ميار فى الوصول إلى نهائى بطولة لاس بالماس للتنس بإسبانيا وذلك بعد تغلبها على الألمانية جولى نيمير بمجموعتين لمجموعة فى مباراة نصف النهائى، وكانت بطلة مصر قد قفزت إلى المركز 132 عالميا والثانى عربيا بعد فوزها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس بالولايات المتحدة الأمريكية فى إنجاز كبير.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى التاريخ تبلغ الدور الرئيسى فى إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس فى أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب فى أولمبياد طوكيو عام 2021.