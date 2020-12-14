شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: موسيمانى مدرب محظوظ.. واسم الأهلى فارق معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال، نجم الأهلى والمنتخب السابق، أن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأحمر، استطاع الفوز بكل المباريات لأنه مدرب لديه محظوظ، وكل هذه البطولات التى حققها زادت ثقته بنفسه قائلا، "موسيمانى محظوظ".

وأضاف بلال أن اسم الأهلى صنع الفارق مع المدرب الجنوب أفريقى، وإذا كان يلعب بنفس الطريقة مع أى فريق آخر بخلاف الأهلى كان ذلك سيصعب الأمور عليه لأنه يحتاج لتطوير أداء لاعبيه قائلا، "اسم الأهلى فارق معاه".

وأشار نجم الأهلى السابق إلى أن فايلر المدرب السابق للفريق ظهرت بصماته بعد 3 أسابيع داخل الملعب، لذلك نتمنى أن تظهر بصمات موسيمانى مثل فايلر، لأن استمرار موسيمانى بهذا الشكل لن يكون فى مصلحة الأهلى أو مصلحته.

ووجه بلال نصيحة للمدرب الجنوب أفريقى بأن يتعامل موسيمانى مع الأهلى بنفس طريقته السابقة مع صن داونز، لأن الأهلى فريق كبير يلعب على الاستحواذ.

واختتم نجم المنتخب السابق تصريحاته بأن الفوز والمكسب مهم للفريق، لكن ليس كل مرة سيفوز الفريق بهذا الأداء السيئ، لذا عليه أن يتدارك الأخطاء من حيث طريقة اللعب، والتشكيل والتغييرات، وكذلك المساحات العرضية والطولية.