ميسي يصطدم بـ نيمار في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم النسخة الحالية 2020 – 2021، عن وقوع فريق برشلونة الإسباني في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بمباراة يراها الكثير أنها ستكون الأكثر قوة وشراسة في الدور ثمن النهائي من البطولة .

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين العملاق الكتالوني وكبير العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر فبراير المقبل، وذلك

على ملعب الكامب نو في إسبانيا .

وستشهد المباراة صراعًا شرسًا بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يقود برشلونة في مواجهة صديقة النجم البرازيلي نيمار والذي يقود باريس سان جيرمان، في مواجهة تحمل الطابع الثأري للفريق الفرنسي، بعد سقوطه على يد البارسا بهزيمة ثقيلة في أخر مواجهة جمعت بين الفريقين .

وسقط باريس على يد برشلونة في إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال نسخة 2017 بنتيجة 6-1 في مباراة الإياب، بعدما نجح البارسا في قلب الطاولة على النادي الفرنسي الذي فاز في الذهاب على ملعبه برباعية دون رد ويخطف منه بطاقة التأهل لدور الـ 8 من البطولة .

وتكشف لغة الأرقام عن الصراع التاريخي الكبير بين الفريقين حيث سبق أن التقيا من قبل 11 مرة وحقق برشلونة الفوز في 5 مباريات وفاز باريس سان جيرمان في 3 مواجهات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات .