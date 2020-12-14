أجريت اليوم الاثنين قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم النسخة الحالية 2020 – 2021، والتي أسفرت عن عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة .

واليكم مواعيد مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

ستقام مباريات الذهاب في دور الـ 16 من البطولة أيام 16 و 17

و 23 و 24 من شهر فبراير المقبل وهي كما يلي :

الثلاثاء 16 فبراير :

لاتسيو ضد بايرن ميونخ

مانشستر سيتي ضد مونشنجلادباخ

الأربعاء 17 فبراير :

أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي

لايبزيج ضد ليفربول

الثلاثاء 23 فبراير :

إشبيلية ضد بوروسيا دورتموند

بورتو ضد يوفنتوس

الأربعاء 24 فبراير :

برشلونة ضد باريس سان جيرمان

أتلانتا ضد ريال مدريد

وأقيمت القرعة في مدينة نيون السويسرية، حيث مقر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، وذلك بمشاركة 16 ناديًا المتأهلين من دور المجموعات وهم بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ، ومانشستر سيتي و بورتو و ليفربول و أتلانتا و تشيلسي و إشبيلية و بوروسيا دورتموند و لاتسيو و يوفنتوس و برشلون و باريس سان جيرمان و لايبزيج .