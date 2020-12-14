بث مباشر | نتائج قرعة دور ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا 2021/2020

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقرعة دور ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا 2021/2020، المقرر إقامتها في مدينة نيون السويسرية، ظهر اليوم الاثنين.

وتبدأ مراسم قرعة دور ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا 2021/2020 في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت مصر ، 14:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل القرعة في بث مباشر عبر قناة بين سبورت الاخبارية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، كما تنقل عبر قنوات سكاي سبورتس البريطانية، وبي تي سبورت، وكانال بلس.

وتضم قرعة ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا 16 فريق منقسمين على مستويين، حيث يضم المستوى الأول الأندية التي تأهلت على رأس مجموعتها: “بايرن ميونخ، ريال مدريد، ليفربول، يوفنتوس، تشيلسي ، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، بوروسيا دورتموند”.

بينما يضم المستوى الثاني الأندية المتأهلة من المركز الثاني: “برشلونة، أتليتكو مدريد، بوروسيا مونشنجلادباخ، لايبزيج، لاتسيو، أتالانتا، إشبيلية، بورتو”.

وينص نظام القرعة على مواجهة الأندية التي احتلت وصافة المجموعات للأندية صاحبة الصدارة في مجموعتها، مع تجنب مواجهة ناديين من نفس البلد في هذا الدور، كما أن صاحب المركز الثاني في المجموعة يلعب مباراة الذهاب على أرضه.

وستقام مباريات ذهاب دور ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في تواريخ 16 و17 و23 و24 من فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في تواريخ 9 و10 و23 و24 مارس 2021.

وسيعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرعة دور ربع ونصف النهائي يوم 19 مارس 2021، على ان تُلعب المباراة النهائية على ملعب “أتاتورك الأولمبي” في اسطنبول، تركيا. يوم السبت 29 مايو 2021.

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قرعة دوري ابطال اوروبا

مدينة نيون (سويسرا)

???? دور ثمن النهائي 2021/2020 (دور 16)

????انتهت

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