الامارات | رئيس الأهلي السعودي يوضح حقيقة انتقال عمر السومة إلى الهلال

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأهلي السعودي يوضح حقيقة انتقال عمر السومة إلى الهلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى رئيس النادي الأهلي السعودي، عبدالإله مؤمنة، صحة التقارير التي أكدت رفض الدولي السوري عمر السومة تجديد عقده مع الراقي لمدة موسم واحد.

وقال مؤمنة في تصريحات تلفزيونية نقلتها مواقع سعودية ومنها "سعودي": "إن السومة ، لن يرحل عن الأهلي في الفترة المقبلة"، مؤكدًا تمسكه بنجم الفريق هذا الموسم.

وينتهي عقد السومة مع فريقه السعودي في يونيو 2021 ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل مجانا.

وكانت تقارير سعودية قد أكدت اقتراب النجم السوري من تمثيل نادي الهلال بدءً من الموسم القادم، بعقد مدته ثلاثة سنوات.

وأوضحت أن الأهلي تقدم بعرض لمدة موسم واحد فقط للاعب الذي يريد البقاء لأطول وقت في جدة بسبب أعماله الخاصة وتواجد أسرته، ما جعله يرفض تمديد عقده لموسم واحد فقط.

ورد رئيس الأهلي، على الأنباء التي وردت أخيراً حول توقيع السومة على عقود انضمامه للهلال، قائلًا: السومة مستمر مع النادي الأهلي، لأنه يعشق الكيان وجمهوره، ولن يرحل لأي نادٍ وسنحافظ عليه بالتأكيد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 16 نقطة، وبفارق ثلاثة نقاط عن الهلال "المتصدر".

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