شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو ينوي إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك استعداداته اليومية لمواجهة بيراميدز، يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وسيشهد تشكيل الفريق تعديلات على العناصر الأساسية بالدفع بأشرف بن شرقي بدلا من مواطنه المغربي حميد أحداد الذي شارك أساسيا في مواجهة المقاولون العرب السابقة التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.