شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة 20 ديسمبر تحسم استمرار «ساسي» مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إستقر مسئوولو نادي الزمالك على عقد جلسة يوم 20 ديسمبر الجاري مع مهند عون وكيل فرجاني ساسي لاعب الوسط المدافع للفريق الكروي الاول بالقلعة البيضاء من اجل الإتفاق على تفاصيل تمديد عقده لمدة 3 سنوات مقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» ان اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار احمد البكري حددت مبلغ 1.6 مليون يورو في الموسم الواحد من اجل إقناع «ساسي» بتمديد عقده خلال الفترة المقبلة ،بإعتبار أن اللاعب يتقاضى 1.4 مليون يورو في الوقت الحالي ومن الصعب ان يمدد عقده بنفس المبلغ ،في الوقت الذي يمتلك فيه اللاعب التونسي عرضين احداهما من احد الاندية السعودية والاخر من احد الاندية القطرية.

ووفقا لمصدر مسئوول داخل القلعة البيضاء فإن اللاعب لا يمانع من الإستمرار داخل القلعة البيضاء بشرط تنفيذ شروطه المالية ومنحه كافة مستحقاته المتأخرة قبل توقيع العقد.