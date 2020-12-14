شكرا لقرائتكم خبر عن موسمياني يخص نجم الأهلي بجلسة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، على التحدث مع محمد شريف، لاعب الفريق، وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات صباح اليوم الاثنين.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعب عن بعض الأمور الفنية، حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وأشاد «موسيماني» بالمستوى الذي ظهر عليه شريف في لقاء مصر المقاصة أمس الأحد والذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مؤكدا أنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.