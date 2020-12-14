شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. موسيماني يحاضر لاعبي الفريق وجلسة مع عبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي على التحدث مع محمد شريف، لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات صباح اليوم الاثنين ، وتحدث المدير الفني مع اللاعب عن بعض الأمور الفنية ، حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وأشاد موسيماني بالمستوى الذي ظهر عليه شريف في لقاء مصر المقاصة أمس الأحد والذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، مؤكدا أنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.

فيما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة تدريبات استشفائية صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة. وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية وفقا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني لهم .