شكرا لقرائتكم على ماهر يضع برنامج تدريبى خاص لسعيدو سيمبورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى برنامج تأهيلى خاص للبوركينى سعيدو سيمبورى مدافع وسط الفريق العائد للمشاركة مع الفريق بعد هروبه منذ عودة النشاط الكروى عقب انحصار وباء كورونا تحسبا للإستعانة به خلال المباريات المقبل خاصة وأنه يعد أحد الأعمدة الرئيسية للفريق .

ويسعى على ماهر لتجهيز اللاعب سريعا فى ظل ضغط المباريات بالدورى وعدم وجود فترات توقف خلال الفترة المقبلة إلا طبقا للأجندة الدولية ، لذا فقد قام المدير الفنى بتجهيز برنامج تدريبى خاص للاعب على أن يتابعه جهازه المعاون لإشراك اللاعب فى أسرع وقت ممكن .

ويرفض على ماهر الدفع باللاعب خلال الفترة الحالية خاصة وأنه كان بعيدا عن المشاركة منذ منتصف يونيه الماضى ، فى الوقت الذى يحاول فيه تجهيزه للمشاركة فى الخط الخلفى للفريق الذى يعانى من نقص حاد فى الصفوف .

كان المصرى تعادل مع الإسماعيلى، بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت الفريقان أمس الأحد، على ستاد برج العرب، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ليكتفى الفريقان بنقطة وحيدة فى أولى المباريات .

ودخل المصرى المواجهة بتشكيل يضم كلاً من:"أحمد مسعود فى حراسة المرمى، أحمد شوشة، حسن علي، عمرو موسي، كريم العراقي فى خط الدفاع، فريد شوقي، اسلام عطية، عمر كمال، مصطفي سلطان، محمد عنتر فى خط الوسط، أوستن أموتو فى خط الهجوم".

فيما دخل الإسماعيلى، المباراة، بتشكيل مكون من:"محمد فوزى فى حراسة المرمى، محمود البدرى، محمد هاشم، مروان الصحراوى، محمد بيومى فى خط الدفاع، عماد حمدى ومحمود دونجا وأمامهما أرى بابل ومحمد عادل وأحمد مدبولى فى خط الوسط، فخر الدين بن يوسف فى خط الهجوم".