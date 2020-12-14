شكرا لقرائتكم شاهد آخر ظهور للمحلة فى الدورى الممتاز منذ 1620 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق غزل المحلة إلى الظهور في مسابقة الدورى الممتاز ، بعد غياب دام 4 سنوات ، عن المشاركة مع الكبار في دورى الأضواء و الشهرة ، بعد أن عاد للصعود مرة أخرى إلى الدورى الممتاز ، هذا الموسم عقب نهاية مباراته مع الأولمبى في الجولة الأخيرة من دوري القسم الثانى بعدما حقق فوزًا غاليًا خارج ملعبه على الأولمبى السكندرى بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 47 نقطة فى المركز الأول للمجموعة .

ويستضيف فريق سموحة نظيره غزل المحلة في السابعة والنصف مساء على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة تمثل الظهور الأول للفلاحين في دوري الأضواء والشهرة منذ ثلاثة أعوام.

وكان أخر ظهور لغزل المحلة في بطولة الدورى موسم 2015 / 2016 ، أمام فريق المصرى البورسعيدى ، بالجولة الرابعة والثلاثون ، والى أقيم بإستاد الإسماعيلية ، و أقيمت المباراة يوم 8/7/2016 ، أي منذ 4 سنوات ، و 5 أشهر ، و 6 أيام و التي شهدت تسجيل أربعة أهداف ، اثنان للمصرى ومثلهما للمحلة بعدما انتهى اللقاء بالتعادل 2/2 بين الفريقين .

أحرز أهداف المصرى محمد مسعد فى الدقيقة 70 وأحمد ياسر فى الدقيقة 94، بينما أحرز هدفى المحلة مهدى صبحى ومحمد على فى الدقيقة 84 و91 على التوالى.

وفقد فريق المصرى وقتها المشاركة فى الكونفدرالية، بعد احتلاله المركز الرابع فى الدورى عقب تساوى النقاط مع سموحة ولكن المواجهات المباشرة جاءت فى صالح الفريق السكندرى.