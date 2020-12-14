شكرا لقرائتكم شوبير يثمن قرار الفصل بين رئاسة قطاع الناشئين بالزمالك والعمل بالقناة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الاعلامى أحمد شوبير أن قيادة قطاع الناشئين بنادى الزمالك يتطلب تفرغ كبير ولايصح أن يتم الجمع بين ادارته وبين العمل فى قناة القلعة البيضاء ، وقال شوبير فى برنامجه ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" قطاع الناشئين فى نادى كبير زى الزمالك محتاج تفرغ كبير وبالتالى قرار ادارة القلعة البيضاء بمنح طارق يحيى حرية الاختيار بين رئاسة القطاع أو العمل فى قناة النادى قرار رائع ".

ويضيف شوبير:" تعرضت لنفس الموقف حينما كنت نائب فى اتحاد الكرة ورفضت الجمع بين منصبين فى نفس المكان ، قرار الفصل فى غاية الاهمية وواضح أن مسئولى الزمالك يسيرون فى إطار خطة إعادة ترتيب البيت الابيض بنجاح كبير".

وتابع شوبير:"كرة القدم بدون الاهلى أو الزمالك مستحيل حد يتفرج عليها ، وعشان كدا كل الناس لازم تساند الزمالك حتى يعود وليس الزملكاوية فقط لأ كل الناس تكون خلف القلعة البيضاء".

وفى وقت سابق ، أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك ، أن اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، قررت تحديد عمل طارق يحيى مدرب الفريق الأسبق، وتخييره ما بين أمرين أما العمل داخل النادي برئاسة قطاع الناشئين ، وأما العمل في قناة النادى الرسمية كإعلامي.

وأضاف سالم فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن نفس قرار طارق يحيى، ينطبق أيضا على فاروق جعفر واحمد عبد الحليم ، للفصل بين العمل في القناة والعمل في النادى، منعا للتداخل في الأراء والمواقف بين العملين.

وكانت اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، قررت فى وقت سابق، إيقاف طارق يحيى وعدد من موظفى النادي ومنعهم من الدخول إلا من بوابة جامعة الدول للتوجه للشئون القانونية فقط، قبل أن يتم التوجيه لحل المسألة بشكل رسمى اليوم، الأحد، ليتواجد طارق يحيى فى مقر النادى ويعقد جلسة مع القائم بأعمال رئيس النادى المستشار هشام إبراهيم، وتم طرح رفع إيقاف عن طارق يحيى وعودته للعمل في قطاع الناشئين، بشرط أن ينهى عمله بقناة الزمالك الرسمية، والتفرغ لعمله في النادى فقط.