شكرا لقرائتكم خبر عن «هبة الوثبة» و«حميم» بطلا سباق أبوظبي الكلاسيكي للأمهار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - محمد مصطفى:

أهدى المهر «حميم» أسطبلات العجبان المملوكة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، لقب سباق أبوظبي الكلاسيكي للأمهار، فيما توجت «هبة الوثبة» للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بسباق كلاسيكي المهرات، وذلك في الحفل الرابع لمضمار نادي أبوظبي الذي أقيم مساء أمس الأول، واشتمل على 6 أشواط، وبجوائز مالية تبلغ (550) ألف درهم.

ونجح «حميم» بإشراف عبد الله الحمادي وقيادة ادري دي فريز في حسم تحدي الأمهار عن جدارة محافظاً على سجله الخالي من الخسائر في الشوط الرابع، لمسافة 1400 متر، وتفوق على وصيفه «سامو اكس منصور» بأربعة أطوال وربع ووصل إلى خط النهاية في 1:32:19 دقيقة.

وخطفت «هبة الوثبة» بإشراف دي روال وقيادة ريتشارد مولن، لقب كلاسيكو المهرات في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، وحققت اللقب من أول مشاركة لها، وقطعت مسافة السباق في زمن قدره 1:33:41 دقيقة، تاركة الوصافة إلى «فوعة» بفارق طولين وربع.

وفي بداية الأمسية، حقق «مجد المجيرات» لأحمد الجنيبي، بإشراف أحمد الشحي، وبقيادة سام هيتشكوت، أول فوز له في عالم السباقات، عندما استهل الحفل بالفوز في الشوط الأول المخصص للمبتدئة من خيول الإنتاج المحلي لمسافة 1200 متر، وحسم «مجد المجيرات» الفوز بالشوط بالانطلاق بقوة في الأمتار الأخيرة ووصل إلى خط النهائية بزمن قدره 1:20:12 دقيقة، تاركاً المركز الثاني «ايه يستفز».

وأهدى «داسان دي ايه» محمد المزيني، بإشراف هلال العلوي وقيادة باتريك كوسغريف، لقب الشوط الثاني سباق تكافؤ لمسافة 1600 متر، ونجح البطل من التفوق في السباق من البداية وحتى النهاية متفوقاً على الوصيف «ايه اف سفن سايكس» بفارق طولين وربع مسجلاً 1:46:48 دقيقة.

وذهب لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، الذي أقيم في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، إلى «جوال الريف» لسيف عشير المزروعي، بإشراف أحمد المحيربي، وقاد الفارس ريتشارد مولن الذي حقق ثنائية، ونجح في حسم الشوط بعد صراع شرس استمر حتى خط النهاية، وتغلب على «دريم دي منتغو» مسجلاً 2:29:51 دقيقة.

وانتزع «هاربور سبريت» لأحمد القطان، بإشراف جابر رمضان،، لقب ختام الأمسية في الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2200 متر، وشهد السباق منافسة قوية بين المتنافسين ليحقق البطل فوزه الأول بالدولة متفوقاً بفارق رأس عن الوصيف «ويلفورد»، مسجلاً 2:17:32 دقيقة.