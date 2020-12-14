شكرا لقرائتكم خبر عن هاميلتون منبهر من إطلاق اسمه في حلبة سيلفرستون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبّر السائق البريطاني لويس هاميلتون بطل موسم الفورمولا 1 الذي أسدل الستار عليه في حلبة ياس مارينا بالعاصمة أبوظبي الأحد عن انبهاره بتسمية مضمار البداية والنهاية في حلبة سيلفرستون البريطانية باسمه.

وقال هاميلتون الذي عادل رقم الأسطورة شوماخر بـ7 ألقاب وتفوّق عليه بعدد الانتصارات، وحل ثالثاً في جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1: «هذا جنون، هذا قطعاً تكريم فائق، لا أعرف أي كلمة تصف شعوري، أتذكر ذهابي صغيراً لحلبة سيلفرستون ومشاهدة نيجيل مانسيل والجمهور المذهل وجربت المنافسة في هذه الحلبة عاماً بعد آخر وهي قريبة لقلبي. أشعر بكثير من الإطراء، لم يسبق لسائق قبلي أن حظي بهذا الشرف وممتن جداً لجميع من دعمني».

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