كهربا يكشف أسباب خلافه مع مرتضى: «أكتر لاعب اتشتم من جماهير الزمالك»

كشف محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلى، كواليس رحيله عن نادى الزمالك قبل الانضمام إلى القلعة الحمراء، لافتا إلى أنه كان قريبًا من الانضمام لنادى بيراميدز.

وقال، فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر : "أنا أكتر لاعب اتشتم من جماهير الزمالك وكنت أبقى لسه جايب هدف وألاقى مجموعة أولاد صغيرين بيشتمونى فى المدرجات". حسبما نشر موقع "مبتدأ".

وأضاف كهربا : "سبب خلافى مع المستشار مرتضى منصور، أنى قبل مباراة الأهلى والزمالك فى برج العرب جاء مرتضى إلى التدريبات ومعه عدد من نجوم الزمالك، وقال لى "وأنت بقى يا عم كهربا لو حد شتمك بأمك أو أبوك ما تردش؟"، فبعد الاجتماع تحدثت معه وقولتله لو سمحت شيل الجزء ده من الفيديو لأن أبويا وأمى بيتفرجوا عليَّه وأنا مش عايزهم يسمعوا الكلام ده".



أضاف : حدثت مشادة بيننا بسبب ذلك الموقف، وبعدها خدنى فى مكتبه وقالى إنت زي ابنى واللاعيبه كلها كانت معايا ماسابونيش، بعدها طلبت من النادى 20 مليون للتجديد، والنادى رفض وقولتلهم إن بعد أمم إفريقيا هيجيلكم جواب انى "فرى" لأن كان باقى فى عقدى 6 أشهر، وبعد أمم إفريقيا ماحدش كلمنى وكلمونى لما غيبت يوم عن النادى فقولتلهم شكراً".

واختتم كهربا: كنت قريبا من الانضمام لبيراميدز قبل الأهلى وبيراميدز كان عرضه أكبر من الأهلى، "لكن أنا كنت مستنى الأهلى، وقولتلهم أنا معاكم بس ادونى أسبوع مستنى رد الأهلى".