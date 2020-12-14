شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجتمع بـ محمد شريف فى الأهلي.. وتدريبات استشفائية للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التحدث مع محمد شريف لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات صباح اليوم، الاثنين، وتحدث المدير الفني مع اللاعب عن بعض الأمور الفنية، حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز.

وأشاد موسيماني بالمستوى الذى ظهر عليه شريف فى لقاء مصر المقاصة أمس، الأحد، والذى انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مؤكدا أنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.

فيما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة مصر المقاصة تدريبات استشفائية صباح اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية وفقا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفنى.